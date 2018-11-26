В дни агиткампании Общественное телевидение организует интервью с политическими лидерами, передачи в формате дебатов

В дни агиткампании к предстоящим внеочередным парламентским выборам 9-го декабря Общественное телевидение Армении ежедневно организует интервью с политическими лидерами, передачи в формате дебатов – с целью более полного представления обществу программ политических сил. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Общественного телевидения Армении.

Согласно порядку, установленному ЦИК Армении, всем политическим силам будут предоставлены равные возможности и эфирное время.

Освещение хода агиткампании к предстоящим внеочередным парламентским выборам 9-го декабря Общественное телевидение Армении будет проводить на следующих площадках: Информационная служба, Предвыборные дебаты, «Сегодня - на самом деле», «Большие дебаты с участием политических лидеров, «Правила игры».

В рамках программы «Сегодня - на самом деле», которая выходит в эфир сразу после выпуска новостей, ведущий Петрос Казарян будет принимать первых номеров в списках кандидатов политических сил.

С 26-го ноября по 3-е декабря представители 11 политических сил будут принимать участие в теледебатах продолжительностью 45-50 минут, представляя свои программы и беседуя с электоратом. Ежедневно по 4 политические силы будут дебатировать по темам, предложенным Общественным телевидением Армении. Каждая из сил примет участие в подобных дебатах по 3-4 раза, модераторами выступят Петрос Казарян и Араксия Тадевосян.

Один раз будут организованы большие дебаты с участием политических лидеров, модераторами выступят Армен Дулян и Кристинэ Мелконян.

В ходе программы ведушего Армена Дуляна «Правила игры» также предусмотрены теледебаты с участием экспертов.

Приглашения к участию в теледебатах разосланы всем политическим силам, некоторые уже подтвердили свое участие.

16 октября текущего года премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку с целью добиться роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. 1-го ноября депутаты на внеочередном заседании во второй раз не избрали премьер-министра, и, в соответствии с Конституцией, парламент был распущен в силу права. В тот же день президент Армении Армен Саркисян назначил проведение внеочередных парламентских выборов на 9 декабря 2018 года.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря 2018г.

Предвыборная кампания начнется с 26 ноября. Партии и блоки могут представить заявки на участие до 18։00 часов 14 ноября.

Регистрация в ЦИК проводится до 18։00 часов 19 ноября. Время для агитации — 26 ноября – 7 декабря. Согласно ИК, предоставлен срок в 12 дней.