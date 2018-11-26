Муниципалитет района Кентрон начал демонтаж рекламных щитов в окрестностях здания Оперы

Демонтирован рекламный щит в виде настольной лампы около Лебединого озера, более всего раскритикованный жителями Еревана. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана. По сообщению, демонтаж осуществлен силами собственника. В качестве альтернативы ему предложили перенести рекламу в другое место. На втором этапе планируется демонтировать лед-экраны, установленные около перекрестков, которые отвлекают внимание водителей, создавая опасные ситуации – особенно в вечерние и ночные часы.

В дальнейшем мэрия планирует установить особые стандарты для наружной рекламы.