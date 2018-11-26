Снежная буря на Среднем Западе в США стала причиной отмены сотен авиарейсов

Сотни авиарейсов были отменены, ряд автомагистралей перекрыт из-за снежной бури, обрушившейся на центральную часть Среднего Запада США, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным сайта отслеживания полетов FlightAware, на 18:00 по-местному времени (03:00 мск понедельника) более 1200 рейсов, направляющихся в США или вылетающих из страны, были отменены.

Путь большинства из отмененных полетов пролегал через Чикаго или Канзас-Сити, города которые, согласно прогнозам, наиболее серьезно страдают от сложившихся погодных условий.

По данным местных СМИ, сильные ветры и снег преобладают на большей части Небраски и части Канзаса, Айовы и Миссури. В восточной части штата Небраска участок автомагистрали 80 между Линкольном и Омахой был закрыт из-за многочисленных аварий.

Национальная метеорологическая служба предупреждает, что плохие погодные условия затруднят передвижение в определенных местах.

Метеорологи ожидают от 15 до 25 см снега на Среднем Западе США, в некоторых штатах может выпасть до 30 см снега. В понедельник снежная буря сдвинется к северо-востоку страны. Ожидается, что шторм затронет части северной Индианы и южного Мичигана.