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Никол Пашинян уходит с 26-го ноября по 5-е декабря в неоплачиваемый отпуск


Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян уходит с 26-го ноября по 5-е декабря в неоплачиваемый отпуск. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Ранее Никол Пашинян сообщил в прямом эфире на своей странице в соцсети Facebook о том, что он уходит в отпуск, чтобы лично участвовать в предвыборной кампании.

Никол Пашинян сообщил также о том, что кандидаты от блока «Мой шаг» завтра, 26 ноября, в 11:00 прибудут в Талин, в 13:30 они соберутся на площади близ общинного центра Маралика, в 15:00 – на центральной площади Артика, в 17:00 – на площади Вардананц в городе Гюмри.

6 октября текущего года премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку с целью добиться роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. 1-го ноября депутаты на внеочередном заседании во второй раз не избрали премьер-министра, и, в соответствии с Конституцией, парламент был распущен в силу права. В тот же день президент Армении Армен Саркисян назначил проведение внеочередных парламентских выборов на 9 декабря 2018 года.

Внеочередные парламентские  выборы  состоятся 9 декабря 2018г.

Предвыборная кампания  начнется с 26 ноября. Партии и блоки могут представить заявки  на участие  до 18։00 часов 14 ноября.

Регистрация в  ЦИК  проводится  до  18։00 часов  19 ноября. Время для  агитации — 26 ноября – 7 декабря. Согласно ИК, предоставлен срок в  12 дней.


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