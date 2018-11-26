Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян уходит с 26-го ноября по 5-е декабря в неоплачиваемый отпуск. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Ранее Никол Пашинян сообщил в прямом эфире на своей странице в соцсети Facebook о том, что он уходит в отпуск, чтобы лично участвовать в предвыборной кампании.

Никол Пашинян сообщил также о том, что кандидаты от блока «Мой шаг» завтра, 26 ноября, в 11:00 прибудут в Талин, в 13:30 они соберутся на площади близ общинного центра Маралика, в 15:00 – на центральной площади Артика, в 17:00 – на площади Вардананц в городе Гюмри.

6 октября текущего года премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку с целью добиться роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. 1-го ноября депутаты на внеочередном заседании во второй раз не избрали премьер-министра, и, в соответствии с Конституцией, парламент был распущен в силу права. В тот же день президент Армении Армен Саркисян назначил проведение внеочередных парламентских выборов на 9 декабря 2018 года.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря 2018г.

Предвыборная кампания начнется с 26 ноября. Партии и блоки могут представить заявки на участие до 18։00 часов 14 ноября.

Регистрация в ЦИК проводится до 18։00 часов 19 ноября. Время для агитации — 26 ноября – 7 декабря. Согласно ИК, предоставлен срок в 12 дней.