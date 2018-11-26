Ованес Амбарцумян отыграл весь матч в составе «Эносис Неон»

Команда «Эносис Неон» встретилась в 10-м туре первенства Кипра с командой «Пафос». Как передает «Арменпресс», в составе хозяев поля весь матч отыграл защитник сборной Армении Ованес Амбарцумян. «Эносис Неон» проиграл с минимальным счетом.

После 10-го тура «Эносис Неон» - на 10-м месте первенства Кипра.