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Ованес Амбарцумян отыграл весь матч в составе «Эносис Неон»


Команда «Эносис Неон» встретилась в 10-м туре первенства Кипра с командой «Пафос». Как передает «Арменпресс», в составе хозяев поля весь матч отыграл защитник сборной Армении Ованес Амбарцумян. «Эносис Неон» проиграл с минимальным счетом.

После 10-го тура «Эносис Неон» - на 10-м месте первенства Кипра.


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