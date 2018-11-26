Председатель Следственного комитета Армении встретился с родственниками скончавшихся военнослужащих

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян и председатель Следственного комитета Армении Айк Григорян провели встречу с родственниками скончавшихся военнослужащих. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении.

Никол Пашинян выслушал родственников военнослужащих, ознакомился с беспокоящими их проблемами и беспокойством, связанным со следствием и судебным разбирательством по уголовным делам. По предложению и.о. премьер-министра встреча продолжилась в СК. Встреча, прошедшая с участием председателя и членов коллегии СК, продлилась около 6 часов. В ходе встречи были детально обсуждены действия в рамках следствия и суда, результаты предварительного расследования. Каждому родственнику была предоставлена возможность высказать свою обеспокоенность и замечания, как по факту произошедшего, так и по ходу следствия. Председатель СК дал конкретные поручения следственным органам. Айк Григорян заверил, что зарегистрированные в ходе служб преступные явления, в особенности с летальным исходом, находятся в центре внимания. «Смерть каждого солдата – трагедия, и хочу заверить, что в каждом случае предпринимаются все возможные меры для полного выяснения обстоятельств», - подчеркнул Григорян. Он проинформировал родственников о том, что в каждом случае выдвигаются версии – убийство, самоубийство, несчастный случай, и так далее – которые расследуются.

Айк Григорян предложил родственникам сотрудничать со следствием и сообщать известные им данные, что поможет всестороннему расследованию. Учитывая, что у каждого дела свои особенности, Григорян предложил проводить обсуждения в формате отдельных встреч. В случае пожелания потерпевшей стороны, в рамках, предусмотренных законом, состоятся встречи с членами созданной по инициативе СК группы общественного мониторинга.