ЗАО ЮКЖД продолжает принимать заявки на паромные перевозки Кавказ-Поти-Кавказ. Ближайший рейс запланирован на 2-е декабря. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЗАО ЮКЖД.

По сообщению, уже получен заказ на транспортировку 9 вагонов грузов.

ЗАО ЮКЖД напоминает, что в письме от 05.11.2018 компания сообщила грузоперевозчикам и экспедиторам о сокращении числа рейсов парома. С учетом подорожания аренды парома и сокращения объема грузоперевозок, паромные перевозки Кавказ-Поти-Кавказ будут осуществляться в формате фактического наличия крупных партий грузов (30 вагонов), а также единовременных заказов по факту.

С позиций железнодорожных перевозок в работе ЗАО ЮКЖД радикальных изменений нет. Любая компания может заказать транспортировку по указанному маршруту.

Надо отметить, что для обеспечения конкурентности перевозок по данному маршруту РЖД и ФСТ установили на этом направлении скидки в размере до 50%.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 года Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.