Время в Ереване: 11:07:36,   26 Ноябрь

Защитник прав человека Армении будет производить непредвзятый и неполитизированный мониторинг всех процедур в ходе парламентских выборов


С целью защиты права на свободный выбор, Защитник прав человека Армении будет производить непредвзятый и неполитизированный мониторинг всех процедур в ходе парламентских выборов 9-го декабря. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Защитника прав человека Армении.

16 октября текущего года премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку с целью добиться роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. 1-го ноября депутаты на внеочередном заседании во второй раз не избрали премьер-министра, и, в соответствии с Конституцией, парламент был распущен в силу права. В тот же день президент Армении Армен Саркисян назначил проведение внеочередных парламентских выборов на 9 декабря 2018 года.

Внеочередные парламентские  выборы  состоятся 9 декабря 2018г.

Предвыборная кампания  начнется с 26 ноября. Партии и блоки могут представить заявки  на участие  до 18։00 часов 14 ноября.

Регистрация в  ЦИК  проводится  до  18։00 часов  19 ноября. Время для  агитации — 26 ноября – 7 декабря. Согласно ИК, предоставлен срок в  12 дней.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации