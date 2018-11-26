С целью защиты права на свободный выбор, Защитник прав человека Армении будет производить непредвзятый и неполитизированный мониторинг всех процедур в ходе парламентских выборов 9-го декабря. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Защитника прав человека Армении.

16 октября текущего года премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку с целью добиться роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. 1-го ноября депутаты на внеочередном заседании во второй раз не избрали премьер-министра, и, в соответствии с Конституцией, парламент был распущен в силу права. В тот же день президент Армении Армен Саркисян назначил проведение внеочередных парламентских выборов на 9 декабря 2018 года.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря 2018г.

Предвыборная кампания начнется с 26 ноября. Партии и блоки могут представить заявки на участие до 18։00 часов 14 ноября.

Регистрация в ЦИК проводится до 18։00 часов 19 ноября. Время для агитации — 26 ноября – 7 декабря. Согласно ИК, предоставлен срок в 12 дней.