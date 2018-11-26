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Юные шахматисты стартовали на Олимпиаде с поражения


Юные шахматисты сборной Армении стартовали на всемирной Олимпиаде с поражения. Как передает «Арменпресс», в первом туре сборная Армении играла со сборной Швейцарии. В составе сборной Армении победу одержал только Артур Давтян. Шант Саргсян сыграл вничью, Армен Барсегян и Анна Хачатрян потерпели поражение.


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