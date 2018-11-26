Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 09:30 26-го ноября на дорогах в Армении осадков не наблюдается.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 10:30 26-го ноября дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.