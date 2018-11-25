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Саркис Адамян отыграл веь матч в составе «Ян Регенсбург»


В 14-м туре второй немецкой Бундеслиги «Ян Регенсбург» дома сыграл вничью с «Санкт-Паули» - 1:1. Как передает «Арменпресс», в составе хозяев поля весь матч отыграл нападающий сборной Армении Саркис Адамян.

После 14-и туров «Регенсбург» с 21-м очком находится на 8-м месте. «Унион Берлин» набрал 20 очков.

Саркис Адамян принял участие в матчах Лиги наций против команд Гибралтара (6:2) и Лихтенштейна (2:2). В матче против лихтенштейнцев 25-летний форвард забил свой первый гол в составе сборной Армении.


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