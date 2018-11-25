Арас Озбилиз впервые вернулся на поле после травмы

В 13-м туре чемпионата Голландии «Виллем II» дома уступил «Витессу» со счетом 1:3.

Как передает «Арменпресс», в составе «Виллем II» в перерыве вышел на замену полузащитник сборной Армении Арас Озбилиз, который вернулся на поле после травмы.

Озбилиз отсутствовал с поля с 7-го октября, когда он получил травму в матче 8-го тура чемпионата Голландии против «Фейеноорда». В этой игре он вернулся на поле после травмы и вновь получил повреждение.