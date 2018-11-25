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Баскетбол: Лидирует клуб «Арагац»


В  первенстве  Армениии по баскетболу завершились игры  8-го тура. Как передает «Арменпресс», после 8-го тура «Арагац» лидирует с 16-ю очками. На втором месте - «Урарту», на третьем - «Артик».У команды ФИМА – 11 очков и четвертое место, на последних местах с 10 очками - «Арцах» и «Эребуни».


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