В соревнованиях на Кубок мира гимнасты не взяли медалей

В очередном этапе соревнований на Кубок мира мужская сборная Армении по гимнастике не смогла завоевать медалей. Как передает «Арменпресс», Арутюн Мердинян, вышедший в финал по упражнениям на коне, занял лишь 4-е место.

Артур Товмасян стал 6-м на кольцах.