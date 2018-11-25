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В соревнованиях на Кубок мира гимнасты не взяли медалей


В очередном этапе соревнований на Кубок мира мужская сборная Армении по гимнастике не смогла завоевать медалей. Как передает «Арменпресс», Арутюн Мердинян, вышедший в финал по упражнениям на коне, занял лишь 4-е место.

Артур Товмасян стал 6-м на кольцах.


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