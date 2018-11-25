Лидирует «Алашкерт»

В первенстве Армении по футболу лидирует действующий чемпион – клуб «Алашкерт». Как передает «Арменпресс», после 17-го тура высшей лиги Армении клуб «Алашкерт» набрал 32 очка, на втором месте - «Пюник», 27 очков; на третьем - «Бананц», 26 очков.

В играх 17-го тура высшей лиги Армении встретятся команды «Арарат»- «Гандзасар-Капан»; «Лори»- «Алашкерт», «Бананц»- «Арарат-Армения» и «Арцах»- «Ширак».