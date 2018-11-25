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Никол Пашинян берет отпуск — для участия  в агитационной  кампании


И.о.премьер-министра РА, член правления партии «Гражданский  договор», входящей в  блок «Мой шаг»,  Никол Пашинян, возглавляющий  предвыборный  список  блока, с 26 ноября уходит в  отпуск, чтобы  полноценно участвовать в  агитационной  кампании к предстоящим 9 декабря внеочередным парламентским выборам.   

«С завтрашнего дня   беру  отпуск, чтобы  полноценно участвовать в  агитационной  кампании», - написал Пашинян в  Facebook 25 ноября. 

Предвыборные встречи блока «Мой  шаг» 26 ноября состоятся по следующему графику:  

в  11։00 часов — Талин (Арагацотнская область), на площади у здания  администрации.

в  13։30 часов — Маралик (Ширакская область), на площади у здания  администрации,  

в  15։00 часов — Артик (Ширакская область), на центральной  городской   площади,

в  17։00 часов —  Гюмри (Ширакская область), на площади Вардананц, напротив  мэрии.

 




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