Никол Пашинян берет отпуск — для участия  в агитационной  кампании

И.о.премьер-министра РА, член правления партии «Гражданский договор», входящей в блок «Мой шаг», Никол Пашинян, возглавляющий предвыборный список блока, с 26 ноября уходит в отпуск, чтобы полноценно участвовать в агитационной кампании к предстоящим 9 декабря внеочередным парламентским выборам.

«С завтрашнего дня беру отпуск, чтобы полноценно участвовать в агитационной кампании», - написал Пашинян в Facebook 25 ноября.

Предвыборные встречи блока «Мой шаг» 26 ноября состоятся по следующему графику:

в 11։00 часов — Талин (Арагацотнская область), на площади у здания администрации.

в 13։30 часов — Маралик (Ширакская область), на площади у здания администрации,

в 15։00 часов — Артик (Ширакская область), на центральной городской площади,

в 17։00 часов — Гюмри (Ширакская область), на площади Вардананц, напротив мэрии.