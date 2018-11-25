«Пюник» уступил «Арарату» с минимальным счетом

17 тур Высшей лиги по футболу завершился матчем «Пюник»-«Арарат».

Как передает Арменпресс, в ходе матча, состоявшемся на Республиканском стадионе, был забит один мяч. Победный гол на 82 минуте забил Андраник Кочарян («Арарат»).

По итогам матча «Пюник» на 2 месте с 27 очками, а «Арарат» - на последнем.

Фото - FC Pyunik