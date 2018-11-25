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«Пюник» уступил «Арарату» с минимальным счетом


17 тур Высшей  лиги по футболу завершился матчем  «Пюник»-«Арарат».

Как передает Арменпресс, в ходе  матча, состоявшемся на Республиканском стадионе, был забит один мяч. Победный гол на 82 минуте забил Андраник  Кочарян («Арарат»).

По итогам матча  «Пюник» на 2  месте с 27 очками, а  «Арарат» - на последнем.

 

Фото - FC Pyunik




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