Температура воздуха в республике  повысится на 3-5 градусов

МЧС РА представил прогноз погоды в Армении на 5 дней.

25 ноября днем в Сюнике и Арцахе ожидаются слабые осадки и туман, ожидаются дожди. 26-29 и 30 ноября ночью ожидается погода без осадков.

30 ноября днем в большинстве районов ожидаются осадки.

Ветер западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха повысится на 3-5 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 25 ноября днем, 26-29 и 30 ноября ночью ожидается погода без осадков. 30 ноября днем ожидается дождь.