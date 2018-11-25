Время в Ереване: 11:07:36,   25 Ноябрь

Полиция  приглашает рейтинговых кандидатов  и руководителей предвыборных штабов  на  встречи


В период предвыборной  кампании начальник  полиции РА Валерий Осипян   проведет встречи в  областях республики, на которые  приглашает выдвинутых от партий  и блоков  рейтинговых кандидатов  и руководителей предвыборных штабов.

Об этом Арменпресс сообщили в полиции РА.  

В сообщении говорится: «Полиция  готова сделать максимальное – в  рамках предоставленных ей  полномочий, для  полноценного обеспечения законности и прав граждан, а  также для  исключения возможных случаев нарушения установленного ИК  избирательного  порядка, в  том числе  дачи взяток, направления избирателя и др. Будучи верной своим обязанностям, уже  сегодня полиция  РА  проводит мероприятия по выполнению  поставленных задач  с  той  же  последовательностью и принципиальностью, с какой она действовала в ходе  предыдущих общегосударственных и массовых мероприятий. 

В период предвыборной  агитации и в рамках мер по обеспечению законности, начальник  полиции РА Валерий Осипян в ближайшие дни  проведет встречи в  областях республики, на которые  приглашает выдвинутых от партий  и блоков  рейтинговых кандидатов  и руководителей предвыборных штабов.

Места  встреч:

27 ноября, в 11:00 часов — в администрации Арагацотнской области.

27 ноября, в 14:30 часов — в администрации Ширакской области.

29 ноября, в 10:00 часов — в администрации Вайоцдзорской области.

29 ноября, в 14:30 часов — в мэрии Гориса.

30 ноября, в 17:00 часов — в администрации Гегаркуникской области.

3 декабря, в 10:00 часов — в администрации Лорийской области.

3 декабря, в 13:30 часов — в администрации Тавушской области.

3 декабря, в 17:00 часов — в администрации Котайкской области.

4 декабря, в 11:00 часов — в администрации Араратской области.

4 декабря, в 14:30 часов — в администрации Армавирской области».




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации