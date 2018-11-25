Предусмотрена уголовная ответственность за 14 групп правонарушений во время избирательной кампании
14:29, 25 Ноябрь, 2018
По УК РА, предусмотрена уголовная ответственность за 14 групп правонарушений во время избирательной кампании, из которых: расследование по 9 группам делегирована Следственному комитету РА, а 5 – Специальной следственной службе.
Как передает Арменпресс, об этом написала в Facebook советник председателя СК РА Сона Трузян.
«Уголовно преследуются следующие деяния:
- препятствование осуществлению избирательного права, работе избиркомов или участвующих в выборах (статья 149);
- принуждение к отказу от выполнения агитации (статья 149.1);
- фальсификация результатов выборов или голосования (статья 150);
- нарушение порядка составления избирательных списков, а также порядка составления, публикации и предоставления их гражданам или партиям (статья 1
- нарушение тайны голосования (статья 154)
- изготовление фальшивых бюллетеней или избирательных конвертов, марок или очевидное распространение фальшивых бюллетеней, избирательных конвертов, марок (статья 154.1)
- дача избирателям взяток, получение взяток, нарушение запрета на благотворительность во время выборов, препятствование свободному волеизъявлению (статья 154.2)
- вход на участковый центр с оружием (статья 154.4)
- препятствование доверенному лицу, члену и/к, наблюдателю или представителю СМИ ознакомлению с избирательными документами, непредоставление копий протоколов и/к (статья 154.8)
- невыполнение или недостаточное выполнение полномочий председателя и/к (статья 154.6)
- кража и/урны, подписанного и/списка, журнала учета и/к, печати и/к, личной печати члена и/к, самоклеющейся марки, квитанции с данными избирателя или пронумерованной квитанции, электронного оборудования для регистрации избирателей, видеокамеры, установленной правительством или специализированным учреждением, одноразовый мешок или пакет с и/документами (статья 154.7)
- ложные заявления о голосовании вместо другого лица или предоставление заявления с фальшивой подписью (статья 154)
- посредничество в даче и/взятки (статья 154.9)
- Согласно статье 190 Уголовно-процессуальному кодексу РА, расследование нарушений по статьям 149, 150, 154.1 , 154.2, 154.9 делегировано Специальной следственной службе, а по остальным – Следственному комитету РА», - написала Трузян.