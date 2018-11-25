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Предусмотрена уголовная ответственность за 14 групп правонарушений во время избирательной кампании


По УК РА, предусмотрена  уголовная ответственность за 14 групп правонарушений во время  избирательной  кампании, из которых: расследование  по  9 группам делегирована Следственному комитету РА, а 5 – Специальной  следственной  службе.

Как  передает Арменпресс, об этом написала в Facebook советник  председателя  СК РА  Сона  Трузян.

«Уголовно преследуются следующие  деяния:

  • препятствование осуществлению избирательного права, работе  избиркомов или участвующих в  выборах (статья 149);
  • принуждение к отказу от выполнения агитации (статья 149.1);
  • фальсификация результатов выборов или голосования (статья 150);
  • нарушение порядка составления избирательных списков, а  также порядка составления, публикации и предоставления их гражданам или партиям (статья 1
  • нарушение тайны  голосования (статья 154)
  • изготовление фальшивых бюллетеней или избирательных конвертов, марок или очевидное   распространение  фальшивых бюллетеней,  избирательных конвертов, марок (статья 154.1)
  • дача избирателям взяток, получение взяток, нарушение запрета на  благотворительность во время выборов,  препятствование  свободному  волеизъявлению (статья 154.2)
  • вход на участковый центр с оружием (статья 154.4)
  • препятствование доверенному лицу, члену и/к, наблюдателю или представителю СМИ  ознакомлению с избирательными  документами, непредоставление копий протоколов и/к (статья 154.8)
  • невыполнение или недостаточное  выполнение полномочий председателя и/к  (статья 154.6)
  • кража и/урны, подписанного и/списка, журнала учета и/к, печати и/к, личной печати члена и/к, самоклеющейся марки, квитанции с данными избирателя или пронумерованной квитанции, электронного  оборудования для  регистрации избирателей, видеокамеры, установленной правительством или специализированным учреждением,  одноразовый мешок или пакет  с  и/документами (статья 154.7)
  • ложные заявления  о голосовании вместо другого лица или предоставление заявления с фальшивой  подписью (статья 154)
  • посредничество в даче  и/взятки (статья 154.9)
  • Согласно статье 190 Уголовно-процессуальному кодексу РА, расследование нарушений по статьям 149, 150, 154.1 , 154.2, 154.9 делегировано Специальной  следственной  службе, а по остальным – Следственному комитету РА», - написала Трузян.  



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