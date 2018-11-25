По УК РА, предусмотрена уголовная ответственность за 14 групп правонарушений во время избирательной кампании, из которых: расследование по 9 группам делегирована Следственному комитету РА, а 5 – Специальной следственной службе.

Как передает Арменпресс, об этом написала в Facebook советник председателя СК РА Сона Трузян.

«Уголовно преследуются следующие деяния: