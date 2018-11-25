В Сюнике  и Джермуке снегопад, на трассе  Капан-Горис туман, Ларс открыт для  всех видов  транспорта

На территории Армении, по данным на 12:00 часов 25 ноября, автодороги в основном проходимы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Сюнике и Джермуке снегопад, на трассе Капан-Горис туман.

Водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Главного управления ЧС Северной Осетии РФ, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Строительные работы на 24 км дороги Ванадзор-Алаверди продолжаются.

Предлагаются следующие альтернативные дороги:

— для транзитных грузовиков и маршрутных автобусов:

М-4 (Ереван-Севан-Иджеван) — Հ-26 (Воскепар-Ноемберян) — граница Грузии.

М-3 (Ереван-Спитак-Ванадзор) — М-8 (Ванадзор-Дилижан).

— для внутриобщинного движения транспорта по направлению к Алаверди и Ванадзору по дороге:

Ванадзор-Степанаван-Агарак-Когес-Айгеат-Одзун-Алаверди-граница Грузии.