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Президент РА  Армен Саркисян принял  Католикоса  Всех Армян Гарегина  II


Президент Армении  Армен Саркисян принял  Первоиерарха  Армянской Апостольской церкви, Католикоса  Всех Армян Гарегина  II.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, президент и  Гарегин  II обсудили вопросы, касающиеся будущего страны, отношений государство-церковь, а  также проблем национально-церковной жизни. Обсуждались также отношения Родина-Диаспора, была отмечена важность их укрепления, что позволит более консолидированно противостоять существующим вызовам.

 




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