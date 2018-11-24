Никол Пашинян объявил о начале  ненасильственной, бархатной  экономической  революции

Инициированное и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном общеереванское шествие завершилось.

Как передает Арменпресс, в своей заключительной речи Пашинян сказал, что он объявляет о начале ненасильственной, бархатной экономической революции.

«Сегодня мы провели самое длинное и самое длительное шествие в истории третьей Республики Армения. Наше шествие продолжалось 9 часов 25 минут, и мы прошли 37,5 километров за один день.

Какой смысл был заложен во всем этом? Во-первых, мы еще раз показали, что наша воля твёрже камня, наш дух не сломим, и никто и ничто не остановит нас на пути построения свободной и счастливой Армении, потому что мы снискали доверие нашего народа, мандат нашего народа. И мы, властью народа, поведем Армению к свободе, развитию, счастью – столько времени, сколько захочет народ. А сегодня мы видели тысячи граждан, мы приветствовали тысячи граждан, мы посмотрели им в глаза, мы получили благословение тысяч граждан.

Во-вторых, по сути, это был в каком-то смысле путь искупления, потому что уже шесть месяцев мы возглавляем Армению в статусе правительства и власти. Это был процесс искупления всех возможных ошибок и промахов. Это был также процесс искупления по отношению к тем гражданам, которые в этот период испытали чувство горечи, какое-то разочарование.

Но это было не просто шествие, а уникальное паломничество по улицам Еревана. Этим паломничеством мы подтвердили нашу приверженность ценностям демократической, ненасильственной бархатной революции, которая состоялась в Армении. Мы доказали, что верны избранному пути, и ничто не заставит нас свернуть с него.

Революция началась тогда, когда, уполномоченный вами и нашей политической командой, 16 апреля на площади Франции я объявил, что в Армении начинается ненасильственная, бархатная народная революция. Так и произошло.

Я хотел бы заявить здесь и сейчас: в Армении начинается демократическая, ненасильственная, бархатная экономическая революция, в результате которой Армения станет действительно экономически развитой, высокотехнологичной, индустриальной, процветающей страной, страной свободных людей, страна могущественных людей", - сказал Пашинян.

24 ноября с 10:00 часов с 6-го Норкского массива началось общеереванское шествие, которое прошло по всем административным районам Еревана и завершилось у Дома правительства.