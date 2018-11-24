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Бако Саакян прибыл в Москву


Президент Арцаха Бако Саакян 24 ноября прибыл в Москву с рабочим визитом.

Об этом  Арменпресс сообщили в  Главном информационном управлении  аппарата президента Республики Арцах.




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