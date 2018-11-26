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Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события


Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 26-го ноября, состоится официальный старт предвыборной агиткампании в выборах в НС Армении, в которых принимают участие 11 партий и блоков.

В Ереване сегодня стартует Ежегодный  форум Международной  сети европейских бизнес-организаций EBO WWN.

В форуме  участвуют и.о.вице-премьера Тигран Авинян, и.о.министра экономразвития и инвестиций Тигран Хачатрян, посол ЕС в  РА Петр Свитальский, президент EBO WWN Пачеко Нето, представитель Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка, промышленности и МСБ Владимир Зуберенц и др.

Сегодня, 26-го ноября, состоится пресс-конференция зам.директора Центра оценки и тестирования  МОН Армении Каро Насибяна. Тема: ожидаемые  изменения в единых экзаменах выпускных экзаменов  в 9-м и 12-м классах, результаты предварительных оценок.

Сегодня, 26-го ноября, состоится пресс-конференция руководителя о/о «Сохранение  и развитие традиций армянской  кухни» Седрака Мамуляна.Тема: съезд о/о «Сохранение  и развитие традиций армянской  кухни».Итоги деятельности о/о за этот год.  Планы на будущее.

В Доме камерной музыки им.Комитаса сегодня, 26-го ноября, состоится концерт «Ночь Преображения». Государственный камерный оркестр Армении выступит под руководством худ.руководителя и гл.режиссера Ваана Мартиросяна. Солисты – Нарине Енгибарян (фортепьяно), Тереза Восканян (орган).

В программе - «Ночь Преображения» Арнольда Шёнберга, Фортепьянный концерт ре-минор Баха, Концерт для фортепьяно и органа Генделя.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.
 




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