Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 26-го ноября, состоится официальный старт предвыборной агиткампании в выборах в НС Армении, в которых принимают участие 11 партий и блоков.

В Ереване сегодня стартует Ежегодный форум Международной сети европейских бизнес-организаций EBO WWN.

В форуме участвуют и.о.вице-премьера Тигран Авинян, и.о.министра экономразвития и инвестиций Тигран Хачатрян, посол ЕС в РА Петр Свитальский, президент EBO WWN Пачеко Нето, представитель Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка, промышленности и МСБ Владимир Зуберенц и др.

Сегодня, 26-го ноября, состоится пресс-конференция зам.директора Центра оценки и тестирования МОН Армении Каро Насибяна. Тема: ожидаемые изменения в единых экзаменах выпускных экзаменов в 9-м и 12-м классах, результаты предварительных оценок.

Сегодня, 26-го ноября, состоится пресс-конференция руководителя о/о «Сохранение и развитие традиций армянской кухни» Седрака Мамуляна.Тема: съезд о/о «Сохранение и развитие традиций армянской кухни».Итоги деятельности о/о за этот год. Планы на будущее.

В Доме камерной музыки им.Комитаса сегодня, 26-го ноября, состоится концерт «Ночь Преображения». Государственный камерный оркестр Армении выступит под руководством худ.руководителя и гл.режиссера Ваана Мартиросяна. Солисты – Нарине Енгибарян (фортепьяно), Тереза Восканян (орган).

В программе - «Ночь Преображения» Арнольда Шёнберга, Фортепьянный концерт ре-минор Баха, Концерт для фортепьяно и органа Генделя.

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