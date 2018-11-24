Во Франции около 23 тысяч человек приняли участие в акциях протеста

Около 23 тысяч человек участвуют в субботних акциях протеста против повышения цен на топливо по всей Франции, в Париже на улицы вышли 8 тысяч человек, заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.



"Мы наблюдаем значительное сокращение демонстраций на национальном уровне. По данным на 11 часов (13.00 мск), в демонстрациях в различных местах участвовали 23 тысячи человек… Что касается парижской ситуации, в общей сложности в акциях протеста участвуют 8 тысяч человек, из них 5 тысяч — на Елисейских полях", — как передает Арменпресс, заявил Кастанер в эфире телеканала BFMTV.

Масштабные акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. По данным французского МВД, на прошлой неделе в акциях протеста приняли участие более 287 тысяч человек.



