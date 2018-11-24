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В области экономической конкуренции Армения улучшила свои позиции на 9 пунктов


В  области экономической  конкуренции в 2018г.  Армения отметила беспрецедентный прогресс.

Как  передает Арменпресс, в  беседе с журналистами об этом сказал председатель Госкомиссии по защите  экономической  конкуренции РА  АртакШабоян, комментируя итоги деятельности ГКЗЭК за год.

«Международный  экономический форум является единственной международной  организацией, которая  исследует и оценивает конкурентную среду во всех странах в годовом разрезе. По оценкам этого года Армения  улучшила  свои позиции в области экономической  конкуренции на  9 пунктов, и в  настоящее время занимает 19 место (вместо 28-го в прошлом году) в ряду  140 стран», - сказал Шабоян.

В этом смысле  Армения  опережает страны ЕАЭС: Россия занимает 63 место, Казахстан – 83-е, Кыргызстан – 102-е. 

«Мы  опережаем также ряд стран региона, СНГ и Восточной  Европы.  Грузия находится на 80-м месте, Литва – на 87-м, Латвия – на 58-м, Словакия – на 52-м, Венгрия – на 99-м, Молдова – на 119-м, Турция – на 86-м. Мы  обращаем внимание на те  товарные рынки социального значения, которые  отличаются высокой степенью  централизованности, то есть те, где присутствуют доминирующие предприятия, поскольку  они могутзлоупотреблять своим положением», - сказал глава ГКЗЭК.

Он отметил также, что после присоединения к ЕАЭС на конкурентную среду в более чем 10 отраслей позитивно повлияло и вступление новых хозяйствующих субъектов – как  экспортеров, так  и импортеров.

Шабоян отметил, что все  это привнесло в  рынок заметное  оживление, снизив степень централизованности в  ряде  областей.

 




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