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Супруга президента РА в Варшаве приняла участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 85-летию КшиштофаПендерецкого


Находящаяся в  Варшаве  супруга президента  РА Нуне Саркисян вечером 23 ноября  приняла участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 85-летию выдающегося польского композитора КшиштофаПендерецкого.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в  рамках мероприятия  Нуне Саркисян вручила композитору звание  Почетного профессора  Ереванской государственной консерватории им.Комитаса, присвоенное  Пендерецкому  за большой  вклад в развитие мирового музыкального искусства.




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