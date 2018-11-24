Супруга президента РА в Варшаве приняла участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 85-летию КшиштофаПендерецкого

Находящаяся в Варшаве супруга президента РА Нуне Саркисян вечером 23 ноября приняла участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 85-летию выдающегося польского композитора КшиштофаПендерецкого.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в рамках мероприятия Нуне Саркисян вручила композитору звание Почетного профессора Ереванской государственной консерватории им.Комитаса, присвоенное Пендерецкому за большой вклад в развитие мирового музыкального искусства.