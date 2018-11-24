Время в Ереване: 11:07:36,   24 Ноябрь

С сопровождающей шествие машины скорой помощи сняты агитационные флаги — комментирует Арсен Торосян


С  машины  скорой  помощи, сопровождающей  шествие, инициированное  и.о. премьер-министра РА  Никола Пашиняна, сняты  агитационные флаги блока «Мой  шаг».

 Как передает Арменпресс, об этом в  Facebook написал и.о. министра здравоохранения РА  Арсен Торосян.

«Флаги с машины скорой  помощи сняты. Тем, кто их установил, будет сделано замечание, поскольку государственные средства передвижения не могут быть использованы в целях агитации»,  — написал  Арсен Торосян.  

Депутат НС РА, вице-председатель РПА Армен Ашотян написал в  Facebook, что на машине  скорой  помощи, развевается агитационного содержания  флаг.

Внеочередные парламентские  выборы состоятся 9 декабря 2018г. Предвыборная агитация намечена с 26 ноября  по 7 декабря. Согласно Избирательному  кодексу, на кампанию отведено 12 дней.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации