Повысятся зарплаты у 350 тысяч трудящихся и пенсии у 85 тысяч пенсионеров — Никол Пашинян

И.о. премьер-министра Никола Пашиняна считает странными разговоры о том, что в 2019г. повышения зарплат и пенсий не ожидается.

В беседе с журналистами в ходе общестоличного шествия он подчеркнул, что в результате понижения подоходного налога повысится зарплата у 350 тысяч граждан.

«С 1 июля мы уже повысили зарплаты у 206.000 граждан. Сегодня уже идет повышение зарплат в результате повышения эффективности управления в госучреждениях. Например, пару дней назад министр экологии сообщил, что в результате повышения эффективности работы в особо охраняемых зонах зарплата лесников и другими работниками этой сферы повышена на 30-50%», - как передает Арменпресс, сказал и.о. премьера.

Он добавил, что повысятся пенсии и пособия у 85 тысяч граждан.

«В результате реформ в 2019г. у нас уже не будет пенсионеров и получающих пособие, находящихся за чертой бедности. Уже в этом году мы повышаем пенсии 85 тысяч граждан на 10.000 драмов. И это будет продолжаться, в том числе и в госучреждениях. В результате повышения эффективности экономятся огромные средства, которые идут на повышение зарплат. И это делается уже сейчас», - сказал и.о. главы правительства.