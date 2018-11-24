Время в Ереване: 11:07:36,   24 Ноябрь

Повысятся зарплаты у 350 тысяч трудящихся и пенсии у 85 тысяч пенсионеров — Никол Пашинян


И.о. премьер-министра Никола Пашиняна считает странными разговоры  о том, что в 2019г. повышения  зарплат и пенсий  не  ожидается.

В беседе  с журналистами в ходе  общестоличного шествия  он  подчеркнул, что в  результате  понижения  подоходного налога  повысится зарплата  у 350 тысяч граждан. 

«С 1 июля  мы  уже  повысили зарплаты  у  206.000 граждан. Сегодня уже  идет повышение  зарплат в  результате  повышения эффективности управления в госучреждениях. Например, пару  дней  назад министр экологии сообщил, что в результате  повышения эффективности  работы в  особо охраняемых зонах зарплата  лесников  и  другими работниками этой  сферы повышена  на  30-50%», - как  передает Арменпресс, сказал и.о. премьера. 

Он добавил, что повысятся пенсии и пособия у  85 тысяч граждан.

«В результате  реформ в  2019г. у  нас уже  не будет пенсионеров и получающих пособие, находящихся за чертой  бедности. Уже  в  этом году  мы  повышаем пенсии 85 тысяч граждан на 10.000 драмов. И это будет продолжаться, в  том числе  и в госучреждениях. В  результате  повышения  эффективности экономятся огромные средства, которые идут на повышение  зарплат. И это делается уже  сейчас», - сказал и.о. главы  правительства.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации