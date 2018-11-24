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Меркель впервые назвала сроки вступления Украины в ЕС, заявили в Киеве


Канцлер Германии Ангела Меркель во время недавнего визита в Киев впервые назвала примерный срок в пять-восемь лет, который нужен Украине, чтобы вступить в Евросоюз, заявил первый заместитель председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

"Что меня лично настраивает на оптимистический лад, что госпожа Меркель во время визита в Киев — а уровень Меркель как очень весомого европейского политика известен всем — впервые сказала примерный срок, звучал срок пять-восемь (лет), который нужно пройти нашей стране, чтобы стать действительным членом ЕС. Еще раз подчеркиваю, что это впервые прозвучало от политика такого уровня ", — как передает Арменпресс, заявил Кононенко в эфире телеканала "Прямой" накануне вечером.



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