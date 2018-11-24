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Встреча супруги президента Армении с супругой президента Польши


Находящаяся в  Варшаве супруга президента  РА  Нуне  Саркисян 23 ноября  встретилась с первой  леди Польши АгатойКорнхаузер-Дудой.  

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в ходе  встречи обсуждались вопросы, касающиеся программ социальной  защиты  пожилых, третьего поколения университетов, вызывающих большой  интерес в Польше, а  также предстоящих проектов и возможных сфер  сотрудничества.

 




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