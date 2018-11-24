Генрокуратура направила в полицию публикации о даче некоторыми членами ПГДвзяток главам общин за голоса в свою пользу

Генпрокуратура РА направила в Главное управление уголовного розыска полиции РА публикации о некоторых членах ПГД, которые давали взятки главам общин за голоса в свою пользу.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Накануне несколько СМИ со ссылкой на публикацию в газете «Жаманак», распространили информацию о том, что некоторые члены партии «Гражданский договор» - баллотирующиеся на предстоящих парламентских выборах, давали взятки главам общин в обмен на голоса в свою пользу, чтобы обойти своих соперников из ПГД.

С целью обеспечения высокой эффективности контроля за регистрацией, учетом и рассмотрением уголовных дел, возбужденных на основании публикаций СМИ, заявлений граждан и поступающих сигналов о нарушениях в ходе внеочередных парламентских выборов, Генпрокуратура РА направила материалы в Главное управление уголовного розыска полиции РА — для рассмотрения и проверки указанных обстоятельств», - в частности, говорится в сообщении Генпрокуратуры.