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Генрокуратура направила в полицию публикации о даче некоторыми членами ПГДвзяток главам общин за голоса в свою пользу


Генпрокуратура РА  направила  в Главное  управление  уголовного розыска  полиции РА публикации о некоторых членах ПГД, которые  давали   взятки главам общин за голоса в  свою пользу.

Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-службе  Генпрокуратуры.

«Накануне несколько СМИ со ссылкой  на публикацию в газете «Жаманак», распространили информацию о том, что некоторые члены партии «Гражданский  договор» - баллотирующиеся на  предстоящих парламентских выборах, давали   взятки главам общин в  обмен на голоса в  свою пользу, чтобы  обойти своих соперников  из ПГД.

С целью обеспечения высокой  эффективности контроля за регистрацией, учетом и  рассмотрением уголовных дел, возбужденных на основании публикаций СМИ, заявлений  граждан и поступающих сигналов  о нарушениях в  ходе внеочередных парламентских выборов, Генпрокуратура РА  направила  материалы в Главное  управление  уголовного розыска  полиции РА — для  рассмотрения  и проверки указанных обстоятельств», - в  частности, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

 




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