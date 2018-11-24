За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения более 150 раз

За период 18-24 ноября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня более 150 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2000 выстреловиз стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха оставались верны сохранению режима перемирия. Они продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.