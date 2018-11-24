Супруги послов разных стран в РА посетили храм Сагмосаванк

Супруги аккредитованных в РА послов разных стран – в сопровождении супруги главы МИД РА ЗограбаМнацаканяна Ирины Игитханян, совершили познавательную экскурсию в храм Сагмосаванк.

Как передает Арменпресс, многие из дам впервые были здесь и были чрезвычайно впечатлены. Супруга постоянного координатора ООН в РА Шомби Шарпа – Сара Уотерсон, сказала, что Сагмосаванк – поистине дивное место.

«Я здесь впервые, это дивное место. Ошеломляют красотой и окружающие горы, ущелье. В храме была молитва, звучало песнопение… потрясающе», - сказала Сара Уотерсон.

Супруга посла Казахстана Тимура Уразаева – АселнУразаева, уже второй раз в Сгмосаванке, но, по ее словам, ощущения на этот раз совсем другие.

«Первый раз я была тут летом. Было воскресенье, много людей – справляли свадьбу. Сегодня все иное: кругом тишина, для нас специально отслужили молитву – все бесподобно. Мы услышали и историю этих мест, о стойкости и неприступности, хочется, чтобы храм стоял тысячелетиями и внушал людям добро. А окружающая Сагмосаванк природа просто волшебная», - сказала госпожа Уразаева, добавив, что, посещая подобные места, она умиротворяется, отдыхает душой, чему способствует чистота и покой этих мест.