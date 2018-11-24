Европейские индексы - 23-11-18

МОСКВА, 24 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.49% и составил 11192.69 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.18% и составил 4946.95 пункта, британский FTSE снизился на 0.11% и составил 6952.86 пункта, а российский RTSI снизился на 2.18% и составил 1113.52 пункта.