2018 год подытожим показателем иммиграции — Никол Пашинян

Впервые за последнее десятилетие 2018 год вместо эмиграции мы подытожим показателем иммиграции.

Как передает Арменпресс, так сказал в ходе шествия 24 ноября и.о.премьер-министра РА Никол Пашинян.

«Все специалисты утверждают, что данные на этот момент говорят о том, что наконец, впервые за последнее десятилетие, а может и за 30 лет, 2018 год вместо эмиграции мы подытожим показателем иммиграции. Армянский народ будет жить на своей родине гордо и счастливо», — сказал Никол Пашинян.

По его словам, этим шествием открывается новый этап революции.

«Сегодняшнее наше шествие знаменует собой итог того шествия, которое мы начали 31 марта 2018г. Мы начинаем новое – более длительное шествие, которое будем по эстафете передавать от правительства к правительству, из поколения в поколение. Это шествие посвящено вечности армянского народа, армянской государственности, вечности Республики Армения. Республика Армения – как суверенное, крепкое, мощное государство, будет существовать на планете Земля вечно. И за это будущее мы несм особую ответственность – не только личную, но и гражданскую.

Так что сегодняшнее шествие посвящено грядущим победам Республики Армения, Арцахской Республики и всего армянского народа, ответственность за которые несем мы – как правительство, как граждане, как участники ненасильственной, бархатной революции», - сказал и.о. премьера.

21 ноября Никол Пашинян написал в Facebook, что 24 ноября состоится общеереванское шествие, которое начнется с Норкского массива и пройдет по многим улицам Еревана.