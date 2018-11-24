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2018 год подытожим показателем иммиграции — Никол Пашинян


Впервые  за последнее десятилетие   2018 год вместо эмиграции  мы подытожим показателем иммиграции.

Как  передает Арменпресс, так  сказал в  ходе  шествия 24 ноября и.о.премьер-министра РА Никол Пашинян.

«Все  специалисты  утверждают, что данные  на  этот момент говорят о том, что наконец,  впервые  за последнее десятилетие, а может и за 30 лет,   2018 год вместо эмиграции  мы подытожим показателем иммиграции. Армянский  народ будет жить на своей родине гордо и счастливо», — сказал Никол Пашинян.

По его словам, этим шествием открывается новый  этап революции. 

«Сегодняшнее наше  шествие знаменует собой  итог того шествия, которое  мы  начали 31 марта 2018г. Мы  начинаем новое – более длительное  шествие, которое  будем по эстафете передавать от правительства к  правительству, из поколения  в  поколение. Это шествие  посвящено вечности армянского народа, армянской  государственности, вечности Республики Армения. Республика Армения – как  суверенное, крепкое, мощное  государство, будет существовать на планете  Земля  вечно. И за это  будущее мы  несм особую ответственность – не  только личную, но и гражданскую. 

Так  что сегодняшнее шествие  посвящено грядущим победам  Республики  Армения, Арцахской  Республики и всего армянского народа, ответственность за которые  несем мы – как  правительство, как  граждане, как  участники ненасильственной, бархатной  революции», - сказал и.о. премьера.

21 ноября Никол Пашинян написал в Facebook, что 24 ноября  состоится общеереванское  шествие, которое  начнется с Норкского массива и пройдет по многим улицам Еревана.




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