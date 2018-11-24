Министерство транспорта, связи и IT-сферы РА сообщает, что по данным на 10:00 часов 24 ноября, на автодорогах Мегри и Гориса снегопад.

Как передает Арменпресс, на перевале Варденяц туман, видимость —50-60 метров.

Проводится очистка дорог и обработка солью и песком.

Все дороги республиканского и межгосударственного значения открыты.

Информацию о состоянии дорог республиканского и межгосударственного значения можно получить как на официальном сайте министерства (www.mtcit.am, а такжеard.am), так и по тел. (010) 56-25-33 (круглосуточно).