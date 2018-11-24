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На автодорогах Мегри и Гориса снегопад


Министерство транспорта, связи и IT-сферы  РА сообщает, что по данным на  10:00 часов  24 ноября, на автодорогах Мегри и Гориса снегопад.

Как  передает Арменпресс, на   перевале Варденяц  туман, видимость —50-60 метров.

Проводится очистка дорог и обработка солью и песком.

Все  дороги  республиканского и межгосударственного значения  открыты.

 Информацию о состоянии дорог республиканского и межгосударственного значения можно получить как на официальном сайте  министерства (www.mtcit.am, а такжеard.am), так и по тел. (010) 56-25-33 (круглосуточно).




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