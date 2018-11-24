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Стартовало инициированное НиколомПашиняномобщестоличное шествие — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (обновляется)


С 6-го Норкского массива стартовало инициированное  НиколомПашиняномобщестоличное  шествие.

Как передает Арменпресс, Пашинян обратился к  собравшимся со словами:

«Сегодняшнее наше  шествие знаменует собой  итог того шествия, которое  мы  начали 31 марта 2018г. с площадиВардананц в  Гюмри, и которое  увенчалось ненасильственной, бархатной  революцией. Через два дня мы  подытожим политический  этап и сможем сказать, что выполнили взятые  нами обязательства перед вами», - сказал и.о. премьера.

21 ноября Никол Пашинян написал в Facebook, что 24 ноября  состоится общеереванское  шествие, которое  начнется с Норкского массива и пройдет по многим улицам Еревана.




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