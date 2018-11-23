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Министры транспорта Армении и России обсудили вопросы, связанные с деятельностью ЗАО «ЮКЖД»


Первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Мишарин принял участие во встрече министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха с и. о. министра транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения Акопом Аршакяном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЗАО «ЮКЖД», участники встречи обсудили вопросы, связанные с деятельностью ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (дочернее общество ОАО «РЖД», с 2008 года осуществляет функцию управления Армянской железной дорогой), и дальнейшие планы его работы.




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