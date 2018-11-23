В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Тихом океане около префектуры Фукусима, угрозы цунами нет. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило главное метеорологическое управление Японии.
Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров. Подземные толчки ощущались в 12 префектурах, в том числе и в Токио. Максимальная сила толчков составила 4 балла по семибалльной японской шкале.Угрозы цунами нет. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
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