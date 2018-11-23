Организованное Николом Пашиняном шествие начнется 24 ноября с 6-го массива Нор- Норк

Организованное и.о. премьер-министра Николом Пашиняном шествие начнется 24 ноября с 6-го массива Нор-Норк. Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян написал на своей странице в Facebook.

«Завтра, в 10 часов утра, я буду в 6-м массиве Нор-Норка, чтобы начать общеереванское шествие», - написал Пашинян.