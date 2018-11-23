Бундестаг принял рекордный для Германии госбюджет на 2019 год

Бундестаг принял в пятницу государственный бюджет Германии на 2019 год в объеме €356,4 млрд, что почти на 13 млрд больше, чем в 2018 году. Трансляция голосования велась на сайте парламента ФРГ.

За бюджет проголосовали 366 депутатов, в основном из правящей коалиции (блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также Социал-демократическая партия Германии). Против выступили 284 парламентария. Воздержавшихся не было, передает Арменпресс.

Коалиция планирует повысить в следующем году расходы, прежде всего на социальные нужды, развитие цифровых технологий, поддержку семей, помощь в развитии, а также на оборону.

Военный бюджет ФРГ вырастет в 2019 году до €43,2 млрд с €38,5 млрд в текущем году (рост на 12%). Дополнительные средства предполагается направить за закупки новых военных кораблей, а также транспортных вертолетов. На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры всех стран альянса приняли обязательство в обязательном порядке в течение 10 лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% от ВВП.