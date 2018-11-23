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Иран категорически отверг обвинения США в продолжении программы по химоружию


Тегеран опроверг высказанные Вашингтоном обвинения в том, что Тегеран якобы не полностью открыл перед ООН свои мощности по химическому оружию и продолжает программу по его производству. С таким заявлением, как передал телеканал Al Arabiya, выступил в пятницу официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касими.

"Тегеран категорически отвергает эти обвинения", - сказал Касими. "Подобные высказывания в адрес Ирана, - добавил он, - абсолютно несостоятельны", передает Арменпресс.

В четверг постоянный представитель США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Кеннет Уорд выразилобеспокоенность по поводу того, что Иран, по мнению Вашингтона, сохраняет программу по химоружию, необъявленную в ОЗХО. Уорд заявил, что, по данным Соединенных Штатов, "Иран не полностью задекларировал свои возможности по производству химического оружия, в частности по снаряжению боеприпасов отравляющими веществами". По утверждению представителя США, о наличии таких возможностей у Ирана свидетельствуют обнаруженные в Ливии боеприпасы.

 

 




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