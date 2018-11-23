Азиатские индексы - 23-11-18

ТОКИО, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 21646.55 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1628.96 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 2.49% и составил 2579.48 пункта, а HANG SENG снизился на 0.35% и составил 25927.68 пункта.