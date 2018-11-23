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Вучич обсудил с еврокомиссаром обострение ситуации в Косово


Президент Сербии Александр Вучич и комиссар по вопросам политики соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан обсудили по телефону обострение ситуации в Косово и Метохии, как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба сербского лидера.

Сотрудники специального подразделения косовского МВД ROSU утром в пятницу задержали в северной части Косовска-Митровицы четверых сербов. Ранее правительство в Приштине приняло решение о поднятии пошлины на все сербские товары на 100%, после чего местные сербы запланировали мирные акции протеста в пятницу.

"Президент Вучич заявил, что Сербия всегда поступает серьезно и ответственно, но и указал, что она подвержена постоянным провокациям Приштины, которые угрожают безопасности сербов в Косово и Метохии, как и миру и стабильности во всем регионе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в разговоре "Вучич и Хан согласились, что необходимо сохранить мир и стабильность".

 

 




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