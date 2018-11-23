Никол Пашинян принял участие в посвященной развитию экономики Армении конференции

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян сегодня принял участие в научно-практической конференции "Актуальные проблемы и стратегические направления развития экономики Армении".

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, конференция стартовала выступлениями о текущем состоянии социально-экономического развития Республики Армения и ключевых вопросах. Никол Пашинян послушал доклады о повышении уровня конституционности в Армении, совершенствовании системы государственного управления, новом общественном договоре, институциональной трансформации и нынешнем состоянии экономики, после чего состоялся обмен мнениями, в ходе которого участники представили свои позиции по обсуждаемым темам и озвученным вопросам.

Коснувшись затронутых в докладах вопросов и подводя итоги состоявшегося в рамках первой части конференции обсуждения, Никол Пашинян отметил, что впечатлен результатами: “По сути, по крайней мере, по итогам первых 5 докладов представлена логика и приоритеты наших шагов, что мы делаем, стараемся делать в течение этого времени, и постараемся сделать лучше. Например, сразу после революции, когда на политических платформах нас постоянно спрашивали об экономических планах, мы в первую очередь подчеркивали важность конституционализма в стране. Все говорили, что это политическая проблема, и мы должны говорить об экономике. Мы говорили, что для экономики важнее всего законность, равенство всех перед законом, формирование атмосферы справедливости.

Следующая проблема, с которой мы столкнулись и быстро отреагировали, - это крайняя неэффективность системы государственного управления. Мы сформулировали это в качестве политической проблемы, которую неизбежно затронем в 2019 году, т.е. надеюсь, мы получим вотум доверия на выборах, и после этого мы коснемся этой темы”.

Исполняющий обязанности премьер-министра коснулся затронутых в докладе вопросов о новом общественном договоре, в том числе о возникших в результате революции возможностях, критике властей и действиях правительства. “По-моему, это восприятие, в каком-то смысле, является инерцией старой политической системы, потому что, если власть берет все в свои руки – все рычаги и решения всех вопросов, естественно, несет ответственность за все несделанное. Это действительно абсурдная ситуация, но такой была наша реальность: все хотят, чтобы правительство, более того, лично премьер-министр вмешивался в микроменеджмент. Задача правительства является не обеспечение функционирования каждой клетки, а обеспечение здоровья всего организма. И самым важным в обеспечении здоровья организма является правильный диагноз и исходящие из этого шаги. Сегодня наша идеология такова: создана возможность, чтобы обязанности решения проблем были не только у правительства, но и различных слоев общества. Во время всей нашей политической деятельности, по крайней мере, с 2015 года, когда мы сформировали наше политическое видение, индивидуальные усилия играли решающую роль в разрешении всех общественных вопросов, и мы считаем, что эти возможности сегодня созданы. Это очень важный акцент, который мы постоянно затрагиваем, - изменение поведения и отношения людей, и, по сути, революция произошла только из-за изменения поведения людей”, - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.

По словам Никола Пашиняна, произошло изменение политического поведения, и это решило проблему политической революции, и когда произойдет изменение экономического поведения, это также решит проблему экономической революции – начиная с того, как налогоплательщик воспринимает уплаченный налог или свою обязанность платить налоги. Он платит налоги в качестве бремени, груза, или воспринимает это как свое участие в экономических, политических и всех других изменениях в стране?

“Изменение поведения налогоплательщика, работника, бизнесмена и общественное восприятие бизнесмена - ключевой вопрос, который мы должны решить сегодня. Мы должны признаться, что в течение долгого времени формировалось плохое отношение к бизнесу, конечно, были исключения. В чем причина этого? Причина в том, что они постоянно участвовали в политических процессах, и власть была заинтересована в их участии в политических процессах. В настоящее время политические процессы привели к тому, что, например, количество кандидатов-бизнесменов на предстоящих парламентских выборах является беспрецедентно низким.

Но я не хочу, чтобы это воспринималось как оценка бизнесмена и процесс унижения бизнесмена в нашей стране. Это противоположный процесс, и я думаю, что в результате этого бизнесмен должен означать гораздо больше, чем депутат, потому что бизнесмен - это человек, который создает продукт, который создает рабочие места, который тянет локомотив государственных доходов, и в результате его деятельности у всех у нас появляется возможность сформировать платформу, где должны произойти экономические, политические и международные геополитические изменения в нашей среде”, - подчеркнул Никол Пашинян.

В ходе конференции был затронут также вопрос улучшения текущей демографической ситуации, в связи с чем исполняющий обязанности премьер-министра отметил: “Это наша самая важная задача, которая, если поставить решение в логику естественного роста, и даже если мы сейчас достигнем большого успеха, будет решена через 15-20 лет, потому что ребенок, родившийся через год, будет совершеннолетним минимум через 18 лет. В этой связи мы действительно ценим идею иммиграции. Говоря об иммиграции, мы не имеем в виду только физическое переселение людей. Мы надеемся, что, говоря об иммиграции, на самом деле мы увидим также иммиграцию капитала, иммиграцию новой культуры, потому что мы - народ, который распространен во всем мире, и идея, которая мне очень нравится, заключается в следующем: я представляю, что наша страна, Республика Армения, должна стать объектом иммиграции из разных общин мира, куда люди должны приходить, принося новую культуру, новое понимание, новый взгляд, новую идею, и в результате этого процесса у нас должен быть 1000-летний, но новорожденный и возрожденный народ, общество”.

В своем выступлении Никол Пашинян коснулся текущего положения вузов, проблем системы образования и вопросов эффективности научно-исследовательских институтов. Никол Пашинян отметил, что в Армении появился непонятный институт государственных и ведомственных вузов, и этот вопрос также связан с эффективностью государственного управления. “Мы тратим столько денег на образование в рамках бюджета, но на самом деле мы тратим больше, потому что есть ведомства, которые в рамках своего финансирования финансируют вузы. И у нас возникла ситуация, когда студент заканчивает университет и идет в государственное ведомство, чтобы получить работу, ему заявляют, что ваш диплом ничего не говорит нам, вам нужно учиться в вузе нашего ведомства, и мы дадим вам диплом, и только после этого будем считать, что вы можете быть приняты на работу. Для меня однозначно, что такое структурирование и разделение ведомственных и государственных вузов не должно иметь место. Мы должны совместить эти институты и поставить науку, исследования, образование на одни и те же рельсы”, - сказал исполняющий обязанности премьер-министра, подчеркнув важность формирования эффективной связи между наукой, экономикой, управлением и обществом.

“Многие великие открытия и достижения в современном мире были сделаны на идеях, представленных в студенческих рефератах. И сколько процентов наших студентов пишут рефераты? Когда ходишь по центру города, замечаешь больше киосков, продающих рефераты, чем киоски для продажи сигарет. Нам кажется, что это нас не касается, но распад начинается именно отсюда. Мы должны увеличить наши требования в этом отношении и предпринять шаги для интернационализации наших университетов”, - сказал он.

Что касается перспектив экономического развития Армении, Никол Пашинян отметил: “Наша экономика и политика должны в первую очередь служить нашим стратегическим потребностям. В этой связи я считаю очень важным, чтобы мы не забыли: одним из ключевых стратегических вопросов является наша безопасность и постоянное увеличение уровня безопасности. Есть потенциал, есть возможность того, чтобы мы построили такую экономику, и никогда не должны обуславливать эти две вещи средой безопасности.

Мы должны договориться, что недостаток законности в нашей стране, недостаток демократии не должны быть обусловлены средой безопасности. Мы не должны снова оправдывать развитие нашей экономики средой безопасности, потому что сейчас возможности другие. Сейчас 21 век, технологический век, и развитие экономики в основном связано с развитием человеческого капитала. Человеческий интеллектуальный капитал - наша самая большая ценность, и мы должны начать все с этого пункта.

Наша цель - обеспечить свободу, счастье и благополучие наших граждан, и это политическая проблема, которую мы должны вместе решить”.

Исполняющий обязанности премьер-министра с удовлетворением отметил, что в ходе обсуждения не было озвучено ни одного предложения, с которым он не согласился, были максимум 1, 2, 3 или 4 мысли, на которые можно было бы ответить: “Да, но ...”. “Это меня радует, потому что это значит, что сформировалось чувство общественного сознания о том, что мы должны делать. Мы, конечно, за этот период общались с некоторыми из присутствующих, с другими – не общались, но это может быть следующим важным результатом революции - восстановление чувства нашей общности. Мы, сталкиваясь с одними и теми же фактами, приходим к тем же выводам и создаем дорожную карту того, что нужно делать”, - сказал Никол Пашинян. Он подчеркнул важность встреч в таком формате, как платформы для генерации и реализации идей, разработки дорожных карт, поиска решений и ознакомления с предложениями. Пашинян отметил, что он открыт для таких обсуждений и готов часто встречаться.