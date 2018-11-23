Би-би-си: в общественном транспорте Лондона запретят рекламировать вредную еду

Запрет на рекламу нездоровой пищи в общественном транспорте столицы Великобритании вступит в силу в конце февраля 2019 года. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

По ее сведениям, рекламные объявления продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жира исчезнут в метро и наземном транспорте с 25 февраля. Эта мера вводится для по борьбе с детским ожирением. "Снижение влияния рекламы нездоровой пищи сыграет в этом свою роль - не только для детей, но и для родителей, семей и опекунов, которые покупают и готовят пищу", - приводит Би-би-си слова мэра города Садика Хана.

По сведениям Би-би-си, Лондон удерживает статус города с одним из самых высоких уровней детского ожирения в Европе - порядка 40% детей в возрасте от 10 до 11 лет в британской столице страдают от излишнего веса.