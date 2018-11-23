Проект “Старый Ереван” должен быть реализован без сноса культурно-исторических памятников: Никол Пашинян посетил улицы Арама, Бюзанда и Кохбаци

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в сопровождении мэра Еревана Айка Марутяна, председателя Комитета по градостроительству Аветика Элояна и главного архитектора столицы Артура Месчяна посетил улицы Арама, Бюзанда и Кохбаци, где планируется реализация проекта "Старый Ереван". Айк Марутян и Артур Месчян представили исполняющему обязанности премьер-министра проект, а также ситуацию вокруг существующих историко-культурных памятников.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян также посетил расположенный по адресу улица Арама, 23 культурно-исторический памятник, принадлежащий международной ассоциации “Маленькие певцы Армении”, одна из стен которого находится под угрозой обвала в результате земельных и строительных работ, проводимых в рамках проекта “Старый Ереван”.

Никол Пашинян подчеркнул важность решения связанного с указанным зданием вопроса и подчеркнул, что проект “Старый Ереван” должен быть реализован без сноса культурно-исторических памятников. “В этом вопросе мы договорились с инвестором, и теперь мяч находится на поле архитекторов, которые должны предложить соответствующие решения. Принцип сохранения культурно-исторических памятников должен быть четко соблюден, и отныне все строительство должно проводится строго в этом ключе”, - подчеркнул Никол Пашинян. По словам и.о. главы правительства, стратегической задачей мэрии должно стать расширение центра Еревана и увеличения зеленых зон. “В вопросе восстановления зеленых территорий министерство охраны природы разработало серьезные программы и необходимо тесно сотрудничать в этом направлении”, - сказал Никол Пашинян.

Айк Марутян и Артур Месчян проинформировали исполняющего обязанности премьер-министра, что в настоящее время мэрия получает многочисленные заявки на реализацию инвестиционных проектов, которые перенаправляются в различные административные районы Еревана для расширения центра. Коснувшись незавершенного строительства в центре города, Артур Месчян отметил, что в настоящее время мэрия изучает весь инструментарий, использование которого будет способствовать завершению строительства недостроенных зданий. Никол Пашинян подчеркнул важность последовательной работы в этих направлениях и отметил, что активный диалог с инвесторами - лучший способ решения проблем и реализации инвестиционных программ.