Директор ИА ArmInfo считает, что сегодня перед классической журналистикой встали вызовы

Директор ИА ArmInfo Эммануил Мкртчян считает, что сегодня перед классической журналистикой встали вызовы, поскольку общество воспринимает СМИ не совсем адекватно.

Как передает Арменпресс, в ходе работы международного медиа-форум «Роль медиа в меняющемся мире» директор ИА ArmInfo отметил, что пресса должна суметь самоорганизоваться.

«Весьма важно, чтобы, к примеру, в бизнесе банк или страховое агентство, которые находятся в непосредственном контакте с общественным сектором, сумели самоорганизоваться», - сказал он.

В ответ на замечание председателя Союза журналистов РА Сатеник Сейранян о том, что деятельность СЖА не совсем регламентирована, Эммануил Мкртчян сказал, что сам является членом СЖА, но за 20 лет так и не понял, где этот союз находится и чем занимается.

«Надеюсь, будет найдена некая схема лицензирования, и в этом смысле можно будет прийти к общему решению», - сказал он.

Глава ИА ArmInfo отметил, что многие сегодня получают информацию из Facebook, это прекрасная технология, с которой мы еще будем работать.

«В мире резко возросли скорости и возможности. Просто необходимо, чтобы люди могли определиться в первоисточниках», - подчеркнул он.

23-го ноября в Ереване стартовал международный медиа-форум «Роль медиа в меняющемся мире», на котором будут обсуждаться вопросы будущего СМИ и перспектив развития информационной индустрии в контексте ускоряющегося технологического развития; в форуме принимают участие представители медиа-отрасли и эксперты.

Форум организован информационным агентством «Арменпресс» и армянским офисом Института стран СНГ.